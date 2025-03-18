Стало известно, как прошел разговор Путина и Трампа

Во вторник, 18 марта, состоялся телефонный разговор между главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что беседа прошла хорошо.

Разговор продлился около двух часов. Исход беседы, отметили в CNN, может стать ключевым испытанием для Трампа — политик ранее обещал закончить украинский конфликт.

Администрация Белого дома пообещала в скором времени обнародовать заявление по результатам разговора Дональда Трампа и Владимира Путина.

Это уже вторая официальная телефонная беседа глав России и США с момента инаугурации Трампа. Первая состоялась 12 февраля. Стороны договорились инициировать переговоры по завершению конфликта на Украине.

Дональд Трамп в преддверии звонка говорил, что собирается говорить с Владимиром Путиным «о земле, об электростанциях», а «многие элементы» мирного соглашения по Украине уже согласованы. В Кремле темы переговоров пока не раскрывали.