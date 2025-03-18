Трамп раскрыл неожиданные подробности соглашения по Украине

Трамп рассказал о согласованных деталях соглашения с Россией

Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил, что переговорит с президентом России Владимиром Путиным 18 марта. В своем аккаунте на Truth Social политик также раскрыл некоторые детали предполагаемого соглашения по Украине.

Трамп отметил, что с нетерпением ждет разговора с Владимиром Путиным.

«Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать», — добавил американский президент.

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом запланирован на 18 марта.

В прошлый раз лидеры двух держав говорили в середине февраля. Через несколько дней после этого прошла первая с начала спецоперации двусторонняя встреча представителей России и США.

В преддверии этого разговора стало известно, что администрация Белого дома рассматривает возможность признать Крым российским. В США также хотят призвать ООН поступить точно так же.