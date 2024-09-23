Стало известно, как будет проходить перепись населения в России в 2030 году

Перепись населения России в 2030 году пройдет полностью в электронном виде

Всероссийскую перепись населения в 2030 году проведут в цифровом формате. Это следует из конечного документа после обсуждения проекта стратегии развития Росстата и государственной статистики. С материалами ознакомился РБК .

По данным журналистов, перепись в 2030 году станет первой, в которой будут использовать административные данные единого федерального информационного регистра сведений о населении (ЕРН). Информацию оттуда возьмут для частичного предзаполнения переписного листа в электронном варианте, чтобы снизить нагрузку на респондентов и сэкономить время.

Также к переписи в 2030 году количество интервьюеров сократят в два раза.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что демографическая проблема является одним из важнейших вызовов перед страной. Он отметил, что повышение рождаемости остается одним из главных приоритетов в работе правительства. Власти делают все для стабильного демографического роста.