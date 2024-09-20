Песков назвал одну из важнейших проблем России

Демографическая проблема является одним из важнейших вызовов, который стоит перед Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

«Единственное, что является абсолютно бесспорным, это то, что демографическая проблема — это один из главных вызовов, который стоит перед нами», — сказал он.

По его словам, повышение рождаемости остается одним из главных приоритетов в работе всей российской власти. Песков добавил, что нужно делать все для демографического роста. А все, что мешает этому, «должно из жизни исчезать», резюмировал он.

Генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов заявил, что молодые россиянки нацелены на построение карьеры, и только во вторую очередь думают о создании семьи и рождении детей. Он призвал чиновников стать примером для молодых девушек.

А депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил вводить штрафы за дискредитацию традиционных семейных ценностей.