Песков назвал одну из важнейших проблем России
Песков назвал демографию одним из «главных вызовов» для России
Демографическая проблема является одним из важнейших вызовов, который стоит перед Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
«Единственное, что является абсолютно бесспорным, это то, что демографическая проблема — это один из главных вызовов, который стоит перед нами», — сказал он.
По его словам, повышение рождаемости остается одним из главных приоритетов в работе всей российской власти. Песков добавил, что нужно делать все для демографического роста. А все, что мешает этому, «должно из жизни исчезать», резюмировал он.
Генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов заявил, что молодые россиянки нацелены на построение карьеры, и только во вторую очередь думают о создании семьи и рождении детей. Он призвал чиновников стать примером для молодых девушек.
А депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил вводить штрафы за дискредитацию традиционных семейных ценностей.