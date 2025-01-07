Стало известно, где Владимир Путин встретил Рождество

Российский президент Владимир Путин встретил рождественскую ночь в московском храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. Глава государства поздравил граждан страны и отметил значимость этого праздника для миллионов верующих, поздравительную телеграмму за подписью Путина опубликовали на официальном сайте Кремля.

Путин указал, что Рождество приносит радость и надежду, вдохновляет на добрые поступки и укрепляет семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Президент также выделил вклад религиозных организаций в воспитание молодежи, поддержку семейных ценностей, милосердие и заботу о тех, кто нуждается в помощи.

В своем обращении Владимир Путин выразил благодарность за значимую и многогранную работу, которую проводят Русская Православная Церковь и другие действующие на российской территории христианские конфессии.

«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — добавил президент страны.

Владимир Путин традиционно посещает храм на Рождество. В 2024 году глава государства встречал праздник в домовой церкви в Ново-Огарево. Перед богослужением Путин встретился с семьями погибших на спецоперации героев России.