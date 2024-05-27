Стали известны победители конкурса лучших гособвинителей
Генпрокурор России Игорь Краснов наградил лучших гособвинителей
Генеральный прокурор России Игорь Краснов наградил победителей Всероссийского конкурса имени Олега Анкудинова на звание «Лучший государственный обвинитель». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Участники конкурса имеют уникальную возможность продемонстрировать профессиональную подготовку, навыки ораторского мастерства», — отметил глава Генпрокуратуры РФ во время встречи с участниками конкурса.
В финал вышли 12 участников, которые продемонстрировали отличный уровень знаний материального и процессуального права, значительный творческий потенциал.
Первое место заняла Анна Мельникова — старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Волгоградской области. Ей вручили нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».
На втором месте оказалась Галина Коснова — прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Республики Марий Эл. Ее наградили почетной грамотой генерального прокурора РФ.
Третье место разделили сразу три лауреата. Николай Аулов — прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Красноярского края, Илья Ильин — прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Андрей Минькин — заместитель начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Всех наградили медалью Ягужинского.
Кроме того, специальный приз — грамоту генпрокурора РФ — вручили Ивану Грищенко, который занимает должность старшего помощника военного прокурора 231-й военной прокуратуры гарнизона.
По словам Краснова, в этом году впервые своих кандидатов на конкурсе представили прокуратуры новых регионов РФ — Запорожской и Херсонской областей.
Генпрокурор пожелал участникам конкурса успехов и дальнейшего профессионального роста. Финалистам вручили памятные подарки.