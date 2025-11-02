Стали известны планы Путина на следующую неделю

Президент России Владимир Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в один из регионов страны. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале .

По словам Зарубина, в графике главы государства запланировано сразу несколько значимых мероприятий. В ближайшие дни Путин намерен вручить государственные награды за вклад в укрепление единства российской нации, провести церемонию вручения верительных грамот иностранным послам, а также принять участие в заседании Совета по межнациональным отношениям.

На днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства и председатель КНР Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте. Так он ответил на вопрос, собирается ли Путин передать личное послание китайскому лидеру через премьер-министра Михаила Мишустина. Представитель Кремля отметил, что Москва рассчитывает на встречу Мишустина с Си Цзиньпином.