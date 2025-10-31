Песков заявил о постоянном контакте Путина с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте, который может быть как прямым, так и опосредованным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

«Лидеры находятся в постоянном контакте, в прямом или в опосредованном», — сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, собирается ли Путин передать личное послание китайскому лидеру через премьер-министра Михаила Мишустина, чей визит в Китай запланирован на 3–4 ноября. Песков отметил, что не располагает информацией о возможной передаче послания, но подчеркнул, что Москва рассчитывает на встречу Мишустина с Си Цзиньпином — это соответствует сложившейся традиции двусторонних отношений.

Последний телефонный разговор Путина и Си состоялся 8 августа: тогда российский президент рассказал китайскому коллеге об итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В конце августа Путин посетил Китай по приглашению Си Цзиньпина, где принял участие в саммите ШОС и военном параде, а также провел двусторонние переговоры с председателем КНР.