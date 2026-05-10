Стал известен рабочий график Путина на следующую неделю

Заседание Совбеза и совещание по экономике включили в график Путина

На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет международные контакты и совещание с членами Совета безопасности. Об этом «Вестям» сообщил журналист Павел Зарубин.

По его словам, также Путин проведет совещание по вопросам экономики.

«Сейчас мы знаем о нескольких пунктах графика. Президент проведет совещание по экономике, совещание с членами Совбеза. Также предстоят международные контакты, президент обратится к участникам съезда машиностроителей», — сообщил Зарубин.

Ранее представитель Кремля Юрий Ушаков сообщил, что переговоры с США о временном перемирии на Украине в честь Дня Победы шли на протяжении двух дней. Он подчеркивал, что Путин выражал готовность принять лидера Украины Владимира Зеленского, если тот захочет личной встречи.

Ушаков уточнил, что стороны сейчас работают со списками военнопленных и могут договориться об очередном обмене.