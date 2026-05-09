Россия и США два дня обсуждали переговоры по Украине в честь 9 Мая

Переговоры с США касательно временного перемирия на Украине в честь Дня Победы шли два дня. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщил ТАСС .

«До чего договорились: вчера объявил [президент США Дональд] Трамп, и я по поручению президента [Владимира Путина] подтвердил», — подчеркнул он.

Россия надеется, что Белый дом будет дисциплинировать украинскую сторону в соблюдении перемирия до 11 мая, добавил помощник президента.

По его словам, Путин неоднократно выражал готовность принять лидера республики Владимира Зеленского, если тот захочет встречи. Ушаков уточнил, что стороны активно работают со списками военнопленных и в скором времени могут договориться об очередном обмене.

Ранее с госсекретарем США Марко Рубио созвонился глава МИД Сергей Лавров. Дипломаты 5 мая обсудили международную повестку, а также двусторонние отношения и график контактов. Ведомство назвало переговоры конструктивными и деловыми.