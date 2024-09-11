Сумма подписанных соглашений на ВЭФ-2024 стала рекордной

Прошедший на минувшей неделе во Владивостоке Восточный экономический форум поставил целую серию рекордов. Об этом в ходе правительственного совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил вице-премьер и постпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Он пояснил, что количество участников форума выросло до 7,1 тысячи человек, которые прибыли из 75 стран, включая 16 недружественных государств. Это выше, чем прошлогодние показатели, и свидетельствует о росте популярности мероприятия.

Всего участники встреч подписали 313 соглашений на общую сумму более 5,5 триллиона рублей, что стало самым лучшим значением за все годы проведения Восточного экономического форума.

Трутнев подчеркнул, что ожидает воплощения в реальные проекты 80% соглашений, которые привлекут в Дальневосточный федеральный округ и Арктику не менее четырех триллионов рублей инвестиций.

Путин заявил, что реализацию всех проектов необходимо отследить и поддержать при необходимости. Глава государства отметил, что это очень важно для развития Дальнего Востока.

В ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума президент объявил о расширении сотрудничества Дальнего Востока с иностранными компаниями и дружественными государствами. Российский лидер подчеркнул, что говорит о долгосрочном и взаимовыгодном взаимодействии.