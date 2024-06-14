Стала известна новая должность вице-премьера Татьяны Голиковой

Вице-премьера России Татьяну Голикову назначили председателем совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино). Указ об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его опубликовали на официальном правовом сайте.
Голикова сменила экс-советника главы государства по культуре Владимира Толстого. Помимо нее, в совет вошли президент Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, продюсер Илья Попов, режиссер Сергей Урсуляк и продюсер Гавриил Гордеев.
Ранее стало известно, что новым министром транспорта, связи и цифрового развития Чечни назначили Адама Черхигова. Как отметил глава республики Рамзан Кадыров, Черхигов является достойным членом команды, он имеет опыт работы на руководящих должностях и навыки для эффективного выполнения стоящих перед министерством задач.