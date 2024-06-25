Стала известна дата переговоров Путина с лидером Конго

Делегация Республики Конго прибудет в Москву. Президент России Владимир Путин примет африканского коллегу Дени Сассу-Нгессо 27 июня, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков. Его процитировали «Известия» .

«Да, естественно будут [переговоры] 27 июня», — сказал он.

Ушаков добавил, что кроме представителей африканской страны в Россию приедет лидер Палестины Махмуд Аббас. По словам помощника президента, дату его визита уже согласовали.

Кроме того, Путин 3 и 4 июля отправится в Астану и примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Ушаков подтвердил, что президент запланировал несколько двусторонних встреч на полях мероприятия.

Визит Дени Сассу-Нгессо в Россию пройдет с 25 по 29 июня. Президент Конго посещал страну в июле 2023 года как участник форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.