Стал известен состав спикеров Российского форума МСП в рамках ПМЭФ-2025

Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдет в рамках ПМЭФ 18 июня. Темой пленарной сессии станет «Роль МСП в достижении новых национальных целей».

Среди участников — основательница Wildberries Татьяна Ким, создатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов, управляющий директор «Авито» Владислав Федулов, а также вице-премьер Александр Новак и министр промышленности и торговли Бахрейна Абдулла Адель Фахро.

Они обсудят роль малого и среднего бизнеса в экономике, трансформацию господдержки, стимулирование долгосрочной устойчивости предпринимательства и многие другие темы.

Ранее петербургский телеканал 78 рассказал, что обед на форуме обойдется его участнику в 6,5 тысячи рублей — в эту стоимость войдут закуска, первое, второе, десерт и напиток на выбор.