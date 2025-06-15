Стало известно, во сколько обойдется обед на ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году обед в ресторане Lunch обойдется гостям в 6,5 тысячи рублей. Об этом телеканалу «78» рассказал шеф-повар заведения Антон Грибанов.

«Цена в этом ресторане в этом году будет 6,5 тысяч на человека. Это человек приходит, платит денежку и выбирает себе закуску, суп, горячее, десерт и напиток», — подчеркнул Грибанов.

Он отметил, что все блюда готовятся из отечественных продуктов. В меню — широкий выбор: мясные, рыбные и вегетарианские позиции. Например, посетителям предложат филе утки с тыквенным кремом и соусом из крымского портвейна, грибную солянку, форель с кремом из жареного сельдерея. Также доступно специальное сет-меню от итальянского шефа Раффаэле Эспозито. Среди блюд — салат с ростбифом, баклажанами и пармезаном, семга с фисташками и другие позиции.

Петербуржцев попросили минимизировать поездки на личном авто в дни ПМЭФ. Это позволит обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание для участников форума и сохранить комфортный ритм жизни для горожан.