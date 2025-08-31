Стал известен куратор нового управления в администрации президента

Песков: куратором нового управления в администрации президента будет Кириенко

Новое управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации президента России будет курировать Сергей Кириенко. Об этом «Ведомостям» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, главу управления пока не назначали.

«Совершенствование работы администрации президента продолжается», — сказал он.

С октября 2016 года Кириенко занимает пост первого замглавы администрации президента. В 2025-м ему прибавилась работа на зарубежных территориях, отмечал источник РБК: Кириенко занялся политическими вопросами, касающимися Армении, Молдавии и Южной Осетии, а также Абхазии.

Российские СМИ предполагали, что в качестве кандидата на пост главы управления по сотрудничеству и стратегическому партнерству рассматривают нынешнего заместителя руководителя Россотрудничества Игоря Чайку.