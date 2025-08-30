Стал известен кандидат на пост главы нового управления в Кремле

РБК: Игорь Чайка стал кандидатом на должность главы нового управления в Кремле

Заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка рассматривается в качестве кандидата на должность руководителя управления по сотрудничеству и стратегическому партнерству в администрации президента. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

Назначение связано с реорганизацией, в ходе которой упразднили два управления, занимавшиеся вопросами международных культурных связей и приграничного сотрудничества.

«О финальном решении до публикации указа говорить рано», — отметил источник.

Президент Владимир Путин подписал указ о создании новой структуры 29 августа. Управление займется координацией стратегического партнерства со странами постсоветского пространства.

Чайка стал заместителем главы Россотрудничества в марте 2025 года. Также с 2021 года он является членом координационного совета ассоциации «Деловая Россия».