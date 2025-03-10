Путин назначил Игоря Чайку заместителем главы Россотрудничества

«Назначить Чайку Игоря Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в тексте указа.

Кроме того, с 2021 года Чайка возглавляет общественный совет при Россотрудничестве и является членом координационного совета ассоциации «Деловая Россия».

Ранее стало известно о назначении Александра Дарчиева послом в США.По совместительству он станет постоянным наблюдателем от России при Организации американских государств в Вашингтоне. Дарчиев уже работал в Соединенных Штатах с 2005 по 2010 год.