США захотели рассорить Россию со странами Латинской Америки | 360°

Власть 17 мая 2024, 04:00 США захотели рассорить Россию со странами Латинской Америки Антонов: США пытаются столкнуть Россию с Латинской Америкой РИА «Новости»

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США предпринимают попытки столкнуть Россию со странами Латинской Америки. Об этом рассказал российский посол в Штатах Анатолий Антонов, его слова опубликовали в Telegram-канале посольства.

«Попытки американцев опорочить нас, столкнуть с латиноамериканскими столицами понятны. Вашингтону не нравится тот характер отношений, который складывается у Российской Федерации со странами континента в самых разных областях», — заявил он.

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Антонов отметил, что государства Латинской Америки тянутся к России, и страна отвечает им взаимностью. При этом США рассматривают эти территории как свой «задний двор». В Белом доме считают, что никто не может сотрудничать с ними без «лицензии» администрации. Это касается и Китая.

«Вряд ли такие подходы устраивают государства Латинской Америки. Они имеют полное право принимать самостоятельные решения, в том числе касательно укрепления взаимовыгодных связей с другими странами», — сказал посол РФ в США.

Ранее Антонов заявил, что запрет Штатов на ввоз в страну российского урана ударит по самой Америке, а Россия будет реализовывать свои проекты в других государствах. Он отметил, что американская сторона сильнее потеряет в финансах, чем пострадает Россия. Однако правительство США считает главным навредить РФ.