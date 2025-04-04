«Три шага вперед». Чем закончился визит Дмитриева в Вашингтон

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев впервые прокомментировал свой визит в Америку. На встрече с журналистами в Вашингтоне он рассказал, что провел встречи с ключевыми членами администрации США. Самые важные заявления Дмитриева по итогам переговоров — в материале 360.ru.

Восстановление отношений По словам Дмитриева, главной темой переговоров стало восстановление российско-американских отношений. Он заверил, что в Белом доме понимают волнения со стороны РФ и проявляют готовность к работе. «Администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации, они нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений. Безусловно, они настроены на решение геополитических вопросов, они слышат позицию России по многим вопросам», — подчеркнул Дмитриев. Представитель России отметил, что обе страны на переговорах за последние два дня сделали «три шага вперед по большому количеству вопросов».

Администрация Трампа настроена созидательно и ведет себя в диалоге с Россией уважительно. Кирилл Дмитриев

Фото: РИА «Новости»

Восстановление прямого авиасообщения Дмитриев рассказал журналистам, что в ходе переговоров затронули и практические темы, волнующие россиян. Над решением этих вопросов работают посольства и МИД. «И фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. И мы надеемся продвинуться в этом вопросе», — заявил глава РФПИ.

Фото: РИА «Новости»

Арктика и редкоземельные металлы Среди обсуждаемых вопросов была тема Арктики и редкоземельных металлов.

Мы обсуждали также возможное взаимодействие в Арктике, редкоземельных металлах, в различных других секторах, где мы можем строить созидательные позитивные отношения. Кирилл Дмитриев

Торговые отношения Представители американского бизнес-сообщества выразили готовность занять ниши, которые оставили ушедшие с российского рынка европейские компании, заявил Дмитриев. Он отметил, что это вполне возможно, но только там, где это будет «полезно для России». «Такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш, но опять-таки только там, где это полезно для России, где российское правительство одобрит. <…> Приоритет — это российский бизнес и работа российского бизнеса», — подчеркнул глава РФПИ.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press / www.globallookpress.com

Переговоры продолжатся Дмитриев отметил, что несмотря на наметившийся «значительный прогресс», потребуется еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.

Главное, что мы видим позитивный созидательный настрой, безусловно, администрации президента Трампа, ключевых его представителей. Кирилл Дмитриев

Даты новых переговоров вскоре определят, некоторые сроки уже обозначены, добавил Дмитриев. Окончательные даты определятся, когда он вернется в Россию. «Безусловно, диалог продолжается, и будет еще много важных ключевых встреч. В том числе с участием и ключевых руководителей со стороны России», — подытожил Дмитриев. Американцев пригласили в Россию Глава РФПИ заявил, что Россия готова принять американских коллег для переговоров. Дмитриев выразил надежду, что прямые контакты продолжатся, а приглашение в США получат и другие представители России. По его словам, именно диалог в подобном формате наиболее эффективен. «И вот этот прямой диалог — он позволяет как раз не искажать [информацию]. Позволяет очень прямо и четко обсуждать все ключевые вопросы», — заявил дипломат.