Между Россией и Соединенными Штатами пока есть только предварительные контакты относительно урегулирования украинского конфликты. Об этом в интервью телеканалу ITV заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Сейчас имеют место только очень предварительные контакты с американцами. <…> Однако эти контакты, как я понимаю, происходят только для того, чтобы оценить позиции, определить границы допустимого», — сказал посол.

Келин подчеркнул, что Россия готова к «очень серьезному» диалогу для урегулирования конфликта на Украине. Но пока всем сторонам нужно определиться, о чем должен быть этот разговор.

По его словам, пока российские власти не получали никаких серьезных предложений для обсуждения. При этом дипломат отметил, что многие выражают желание поспособствовать процессу переговоров и все это, так или иначе, является содействием в проведении переговоров.

Также Келин добавил, что Россия готова вести переговоры, отталкиваясь от положений обсуждавшегося в Стамбуле проекта мирного соглашения от 2022 года. При этом он подчеркнул, что обсуждения нужно вести, учитывая сложившуюся обстановку, о которой не многие знают.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что Белый дом представит план по прекращению конфликта на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии в конце будущей недели. Журналисты проанализировали последние высказывания представителей администрации Дональда Трампа и пришли к выводу, что американцы продолжал продвигать концепцию «мир через силу».