США хорошо осведомлены о ключевых аспектах позиции России по урегулированию ситуации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, как в Кремле оценивают недавние заявления постпреда США в НАТО Мэттью Уиттакера. Он сказал, что Вашингтон в ходе переговоров с Москвой пытается выяснить, на какие уступки готова пойти Россия для разрешения украинского конфликта.

«Все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны нашим коллегам из Соединенных Штатов», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Также Песков уточнил, что Москва в ближайшее время продолжит взаимодействие с США по имеющимся каналам. Кремль сформулирует свою позицию по урегулированию на основе информации от главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

«Дмитриев имел возможность уже доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана, обсуждаемого с США. В списке указаны подтверждение суверенитета Украины, договор о ненападении с Россией и мониторинг на линии соприкосновения. Численность ВСУ в мирное время составляет 800 тысяч человек. США, НАТО и Европа должны предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава альянса.