Зеленский обнародовал 20 пунктов мирного плана США

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана, обсуждаемого с США. Об этом сообщило издание «Страна».

Перечень включает подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении с Россией и мониторинг на линии соприкосновения, численность ВСУ — 800 тысяч человек в мирное время.

США, НАТО и Европа должны предоставить Украине гарантии безопасности по примеру пятой статьи устава альянса. Россия обязуется закрепить политику ненападения в отношении Украины и Европы в законах. Украина станет членом ЕС в определенный срок — государство хочет зафиксировать дату вступления.

План содержит пункт о пакете глобального развития, который определят в отдельном инвестиционном соглашении. Появится несколько фондов для решения вопросов восстановления.

Самым сложным оказался пункт о территориях. Предлагается выход России из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях — «стоим там, где стоим». Если не будет согласия по этой формуле, состоится референдум о свободной экономической зоне в ДНР.

Также план содержит следующие пункты:

Выполнение соглашения будет контролировать Совет мира во главе с президентом Дональдом Трампом. Документ вступит в силу после полного прекращения огня.

