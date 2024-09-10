США использовали все средства для сохранения своего глобального военного доминирования. Для этого они задействовали Украину, чтобы нанести стратегическое поражение России, а также начали наращивать военное присутствие в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе, видя угрозу в Китае. Об этом в ходе стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» заявил президент Владимир Путин.

«Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование, с этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что вместе со своими сателлитами американцы увеличили военное присутствие у западных границ России, а также в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он добавил, что США и их союзники уже не скрывают своих планов о развертывании ракет средней и малой дальности на островах в западной части Тихого океана, а также в некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил. Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников», — добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий, а вооруженные силы страны защитят ее суверенитет и национальные интересы и отразят военную агрессию в любых направлениях.

В ходе учений «Океан-2024» военнослужащие Северного флота отработают маневры по изоляции занятых террористами маневров, а также решат задачи по обеспечению безопасности побережья. В учениях задействовали группировку, включающую три военных корабля и буксирное судно.