Масштабные учения «Океан-2024» Северного флота начались в Северном Ледовитом океане

Развернутая в Северном Ледовитом океане арктическая группировка Северного флота в рамках учений «Океан-2024» отработает защиту береговой инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ходе учений военнослужащие решат задачи по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры в Арктике. Также бойцы отработают проведение специальных операций по изоляции районов действия террористов.

«В ходе практических действий арктической группировки планируется изучение возможных районов боевых действий, условий применения разнородных сил (войск) флота и оружия», — уточнили в пресс-службе.

В состав группировки вошли корабль «Вице-адмирал Кулаков», с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов», сообщили в ведомстве.

Ранее страны НАТО начали серию из 12 учений у границ России, они будут длиться до конца года. Местом проведения учений станут территории 11 стран, входящих в Альянс.