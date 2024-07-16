Сроки будущей прямой линии Путина назвали в Кремле

Ближайшая прямая линия президента России Владимира Путина состоится ближе к Новому году. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что речь идет о мероприятии, которое совместят с большой пресс-конференцией.

«Зимой будет прямая линия, к Новому году ближе. Это будет итоговое информационное мероприятие. Пока что мы исходим из того, что все будет, как в прошлом году — совмещенный формат с большой пресс-конференцией», — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил о существенном усилении безопасности главы государства с учетом обстановки на международной арене. При этом Песков подчеркивал, что уровень безопасности является высоким всегда и это не зависит от ряда покушений на мировых лидеров в последнее время.