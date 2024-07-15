Песков сообщил об усилении безопасности Путина

Песков: безопасность Путина не зависит от покушений на западных политиков

Фото: РИА «Новости»

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивают на должном уровне, она не зависит от случаев покушений на западных политиков. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безопасность президента обеспечивается на должном уровне с учетом международной эскалации. Но она и так усилена по понятным причинам, вне зависимости от упомянутых происшествий», — ответил Песков на вопрос об усилении безопасности Путина в свете покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Официальный представитель Кремля добавил, что Путин не планирует связываться с Трампом.

«Нет, контактов между ними никаких не планируется», — добавил Песков.

Покушение на Трампа произошло на предвыборном мероприятии в Пенсильвании. Политик получил ранение уха, стрелявшего ликвидировали на месте.

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