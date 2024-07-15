Песков сообщил об усилении безопасности Путина

Песков: безопасность Путина не зависит от покушений на западных политиков

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивают на должном уровне, она не зависит от случаев покушений на западных политиков. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безопасность президента обеспечивается на должном уровне с учетом международной эскалации. Но она и так усилена по понятным причинам, вне зависимости от упомянутых происшествий», — ответил Песков на вопрос об усилении безопасности Путина в свете покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Официальный представитель Кремля добавил, что Путин не планирует связываться с Трампом.

«Нет, контактов между ними никаких не планируется», — добавил Песков.

Покушение на Трампа произошло на предвыборном мероприятии в Пенсильвании. Политик получил ранение уха, стрелявшего ликвидировали на месте.