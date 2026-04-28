Срок пребывания в России для дальнобойщиков из СНГ и Грузии увеличили

Правительство России продлило до 180 дней время пребывания на территории страны для профессиональных водителей из СНГ и Грузии. Постановление опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Увеличить срок временного пребывания <…> до 180 суток суммарно в течение одного календарного года при условии подачи такими иностранными гражданами в установленном порядке заявления в целях въезда в Российскую Федерацию и пребывания (проживания) в Российской Федерации», — указано в документе.

Он начнет действовать с 30 июня 2026 года.

Ранее Путин подписал указ о запуске эксперимента, который позволит импортерам временно не платить НДС при ввозе товаров. Эта мера будет действовать до 30 июня 2027 года. Отсрочку по налогу предоставят на срок до трех месяцев с даты выпуска товаров.