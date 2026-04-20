Путин запустил эксперимент с отсрочкой уплаты НДС для импортеров

Президент России Владимир Путин подписал указ о запуске эксперимента по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров. Мера будет действовать до 30 июня 2027 года и затронет часть импортеров, сказано в документе на портале правовых актов .

Отсрочку по налогу предоставят на срок до трех месяцев с даты выпуска товаров. Проценты за ее предоставление начислять не будут.

Участниками эксперимента смогут стать юридические лица, которые вошли в реестр уполномоченных экономических операторов или в перечень системообразующих организаций российской экономики. Для этого власти должны принять отдельное решение о предоставлении такой отсрочки.

Эксперимент пройдет на территории России до конца июня 2027 года. Он коснется НДС, который таможенные органы взимали при ввозе товаров в страну.

Ранее в России в тестовом режиме запустили систему подтверждения ожидания товаров. Компаниям теперь нужно заранее уведомлять налоговые органы о ввозе товаров и вносить обеспечительный платеж до пересечения границы.