Срок пребывания на посту врио главы Минздрава в регионах предложили ограничить

Депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект, ограничивающий срок временного исполнения обязанностей главы регионального Минздрава тремя месяцами. Документ на рассмотрение палаты парламента внесла группа сенаторов.

Изменения собираются внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Сейчас регионального министра здравоохранения назначает глава субъекта России после согласования с федеральным министерством. До утверждения кандидатуры временно исполняет обязанности другой специалист.

В пояснительной записке говорится, что действующее законодательство не устанавливает максимальный срок для врио главы регионального Минздрава. Из-за этого в некоторых регионах процесс назначения руководителя может затягиваться на долгие месяцы.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, авторы инициативы предлагают ограничить срок временного исполнения обязанностей главы регионального Минздрава тремя месяцами.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, упрощающий перевод сельхозземель в категорию рекреационных. Это позволит развивать объекты сельского туризма. Изменение категории земельного участка будет происходить на основе проектов планировки, без вынесения отдельного постановления.