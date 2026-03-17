В ГД одобрили идею об упрощенном переводе сельхозземель под объекты агротуризма

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который упрощает перевод сельхозземель в категорию рекреационных для строительства и использования объектов сельского туризма. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Изменение категории земельного участка будет происходить на основе проектов планировки, без вынесения отдельного постановления.

Документ внесла группа депутатов под руководством председателя ГД Алексея Гордеева. Его цель — законодательно закрепить возможность многоцелевого использования несельскохозяйственных участков из числа земель для агротуризма и создать более комфортные условия для предпринимателей в этой отрасли.

«За последние три года около миллиона туристов посетили объекты сельского туризма, созданные при поддержке Минсельхоза России. Спрос на интересные агротуры, мероприятия и маршруты растет и, по оценкам Минсельхоза, в ближайшие годы будет только увеличиваться», — сказала зампред комитета по аграрной политике Юлия Оглоблина.

По ее словам, это направление — возможность погрузиться в деревенскую атмосферу, познакомить детей с природой и попробовать свежие фермерские продукты.

Ранее правительство одобрило законопроект, но с условием внесения правок. Власти указали на необходимость более четко прописать критерии, по которым Минсельхоз будет согласовывать градостроительную документацию.