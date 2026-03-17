В ГД одобрили идею об упрощенном переводе сельхозземель под объекты агротуризма
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который упрощает перевод сельхозземель в категорию рекреационных для строительства и использования объектов сельского туризма. Об этом сообщило РИА «Новости».
Документ внесла группа депутатов под руководством председателя ГД Алексея Гордеева. Его цель — законодательно закрепить возможность многоцелевого использования несельскохозяйственных участков из числа земель для агротуризма и создать более комфортные условия для предпринимателей в этой отрасли.
Изменение категории земельного участка будет происходить на основе проектов планировки, без вынесения отдельного постановления.
«За последние три года около миллиона туристов посетили объекты сельского туризма, созданные при поддержке Минсельхоза России. Спрос на интересные агротуры, мероприятия и маршруты растет и, по оценкам Минсельхоза, в ближайшие годы будет только увеличиваться», — сказала зампред комитета по аграрной политике Юлия Оглоблина.
По ее словам, это направление — возможность погрузиться в деревенскую атмосферу, познакомить детей с природой и попробовать свежие фермерские продукты.
Ранее правительство одобрило законопроект, но с условием внесения правок. Власти указали на необходимость более четко прописать критерии, по которым Минсельхоз будет согласовывать градостроительную документацию.