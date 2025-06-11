Средняя пенсия чиновника в России превысила 36 тысяч

Средняя пенсия госслужащих составляет чуть более 36 тысяч рублей в месяц

Российские чиновники в среднем получают чуть более 36 тысяч рублей пенсии в месяц. Об этом со ссылкой на данные системы Социального фонда сообщило РИА «Новости» .

Согласно появившейся в распоряжении агентства информации, по данным на 1 апреля текущего года, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составляет около 36,2 тысяч рублей.

При этом работающие чиновники получают в среднем 36934 рубля, а неработающие — 36120 рублей.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, какие виды трудового стажа могут увеличить размер пенсии россиян. Среди них — северный и льготный трудовой стаж, а также работа в сельской местности.