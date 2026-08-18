Сразу три самолета-разведчика НАТО заметили вблизи Калининграда

ТАСС: в районе Калининграда кружат три самолета-разведчика НАТО

Сразу три натовских разведывательных самолета приблизились к границам Калининградской области со стороны Польши и Литвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Европейского союза.

Первый борт Bombardier ARTEMIS II базируется в румынской Констанце и часто совершает облеты границ России в Черноморском и Балтийском регионах. В последний раз его заметили 10 августа над Прибалтикой.

Второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry прилетел с военной базы Гайленкирхен в ФРГ. Рядом с ним заметили два заправщика Airbus A330-243MRTT, принадлежащих ВВС Великобритании.

Третий — американский самолет радиоэлектронной борьбы Gulfstream EA-37B Compass Call II — взлетел из польского Повидза. Все три борта летают над Польшей, Прибалтикой и нейтральными водами.

В начале августа Bombardier Artemis II совершил рекордный по длительности девятичасовой полет над акваторией Черного моря.