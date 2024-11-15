Сразу 10 судей из Ростовской области подали в отставку

Сразу 10 судей в Ростовской области одновременно ушли в отставку. Семеро из них являлись председателями судов. Об этом сообщила пресс-служба Квалификационной коллегии судей.

Полномочия прекратили на основании закона «О статусе судей в Российской Федерации».

В пресс-службе отметили, что коллегия вынесла пять решений о квалификационной аттестации судей, пребывающих в предельном по замещаемой должности классе. В ККС не объяснили, почему сразу несколько судей подали в отставку.

По данным KVU, одна из судей, Лариса Коротун, решила сложить полномочия из-за выслуги лет.

«Ушла в почетную отставку, у меня 31 год выслуги», — рассказала она.

В августе региональное издание 161.ru сообщало об организованных ФСБ обысках у судей под Ростовом-на-Дону. Их заподозрили в организации «конвейера по вынесению нужных решений». СК возбудил дело о мошенничестве, взятках и злоупотреблении полномочиями.

Ранее по подозрению во взяточничестве арестовали замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрия Каменева. Его обвинили во получении взятки в особо крупном размере.