Топ-менеджера РЖД арестовали за особо крупную взятку

Замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрий Каменев стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере. У него дома прошли обыски, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Следователь возбудил уголовное дело по части шестой статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере». Обвинение Каменеву уже предъявлено, в его квартирах прошли обыски.

Суд отказал топ-менеджеру РЖД в домашнем аресте и заключил под стражу до 9 декабря, на время предварительного следствия. По информации агентства, из-за тяжести преступления Каменеву грозит большой тюремный срок.

В Тульской области суд арестовал заместителя гендиректора управления ведомственной охраны Минтранса России Алексея Борисова. По версии следствия, он получил взятку от руководства компании «С-ДСУ 111».