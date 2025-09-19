Спрос с него намного выше: Кадыров ответил критикующим награды его сына Адама

Кадыров заявил, что у его сына Адама нет незаслуженных наград

У секретаря Совета безопасности Чечни Адама Кадырова нет незаслуженных наград, все их он получал за конкретные достижения. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» его отец, глава республики Рамзан Кадыров.

Он напомнил, что и сам занял должность в правительстве Чечни, будучи молодым человеком — должность первого вице-премьера правительства он получил в 27 лет.

«Адам тоже успешно справляется, и я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него, как с сына, в разы больше», — подчеркнул Кадыров-старший.

Среди наград 17-летнего Адама Кадырова — высшая награда Чечни, орден, носящий имя его деда.

Летом молодой человек женился. С грядущим торжеством молодоженов поздравил лично президент России Владимир Путин.