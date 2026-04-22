Справедливороссы выдвинули Яну Лантратову на должность омбудсмена

«Справедливая Россия» выдвинула главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека вместо уходящей в отставку Татьяны Москальковой. Об этом заявил ТАСС лидер фракции Сергей Миронов.

«Мы считаем, что весь ее карьерный и жизненный путь свидетельствует о том, что никто лучше нее не подходит на эту должность», — добавил он.

Президиум фракции «Единая Россия» единогласно поддержал это предложение.

Лантратова заседает в Госдуме с 2021-го. До этого с 2012 по 2018 год входила в состав Совета по правам человека.

Полномочия Москальковой истекают 21 мая. По закону она не может переизбраться на третий срок, поэтому Госдума должна выбрать ее преемника.

При этом сама Москалькова не останется без работы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ей предложат новую должность, но какую — оставил в секрете.