Кремль предложит Москальковой новую работу

Весной истечет срок полномочий омбудсмена Татьяны Москальковой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что она не останется без работы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Конечно, будут [кадровые предложения], но какие — уже от главы государства зависит. Мы же это не анонсируем никогда, не будем анонсировать и сейчас», — сказал он.

В апреле 2016 года Москалькова, будучи депутатом, сменила Эллу Памфилову на посту уполномоченного по правам человека. Ее предшественница возглавила Центризбирком.

В 2021 году Госдума вновь утвердила ее кандидатуру. Срок полномочий омбудсмена составляет пять лет с момента принесения присяги, один и тот же человек не может исполнять обязанности более чем два раза подряд.