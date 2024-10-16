«Спят и видят, как и здесь полыхнет». Захарова ответила на призыв Госдепа к Северной Корее
Захарова: США единственные, кто эскалирует конфликт на Корейском полуострове
США — единственная страна, которая повышает риск конфликта на Корейском полуострове. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв Госдепа к КНДР. Свой комментарий дипломат опубликовала в Telegram-канале.
«Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в АТР в целом — это США. Спят и видят, как и здесь полыхнет», — подчеркнула Захарова.
США продемонстрировали «классический американский прием» — спровоцировали эскалацию, а затем все свалили на ими же вовлеченных. Захарова отметила, что у Сеула и Токио не хватает воли, чтобы «сбросить с себя это рабское иго американских манипуляций».
КНДР привела в готовность артиллерию на границе. Приграничным артиллерийским соединениям приказали быть готовыми к стрельбе.