«Спят и видят, как и здесь полыхнет». Захарова ответила на призыв Госдепа к Северной Корее

США — единственная страна, которая повышает риск конфликта на Корейском полуострове. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв Госдепа к КНДР. Свой комментарий дипломат опубликовала в Telegram-канале .

«Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в АТР в целом — это США. Спят и видят, как и здесь полыхнет», — подчеркнула Захарова.

США продемонстрировали «классический американский прием» — спровоцировали эскалацию, а затем все свалили на ими же вовлеченных. Захарова отметила, что у Сеула и Токио не хватает воли, чтобы «сбросить с себя это рабское иго американских манипуляций».

КНДР привела в готовность артиллерию на границе. Приграничным артиллерийским соединениям приказали быть готовыми к стрельбе.