Список на переселение готов: почти 170 госкомпаний переедут из Москвы в регионы

Конкретные компании пока не называются. Предположительно, переезд затронет те из них, в которых работает не менее двух тысяч человек. Кроме того, некоторые организации могут переехать лишь частично, при условии создания рабочих мест в регионе.

Экономист и политолог Александр Дудчак в разговоре с 360.ru предположил, что главная идея — развивать регионы экономически за счет того, что налоги будут платиться в местные бюджеты. Он добавил, что многие переезжают в Москву не потому, что хотят, а потому, что в родных регионах не получается заработать.

«Теперь это вопрос не просто экономический или социальный, но еще и военно-политический, потому что у нас действительно огромные территории, надо их осваивать. И в связи с такой международной обстановкой нам надо думать о делах», — добавил он.

Однако Дудчак считает, что организовать такое можно только директивным методом и для компаний со значительной долей государства, поскольку мало кто захочет переезжать из столицы. Кроме того, по его словам, эта идея вряд ли понравится мэру Москвы Сергею Собянину, поскольку будет означать отток средств из городского бюджета.

Ранее исследование показало, что до 40% жителей Санкт-Петербурга были бы готовы переехать в небольшой город за более высокой зарплатой.