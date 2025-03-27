Исследование: 40% петербуржцев готовы переехать ради более высокой зарплаты

Почти половина жителей Санкт-Петербурга (40%) готова переехать в небольшой город ради более высокой зарплаты. Об этом написала Gazeta.SPB .

Так, 41% опрошенных не хочет менять место жительства, а 19% еще не определились.

Эксперты SuperJob выяснили, что многие респонденты не придают большого значения размеру города, и некоторые даже предпочитают спокойную жизнь вдали от шума мегаполисов. Среди крупных городов наименьшую готовность к переезду демонстрируют жители Санкт-Петербурга, Москвы и Казани.

Только 40% петербуржцев готовы на переезд при двукратном увеличении дохода. Респонденты отмечают, что для них важны интересная работа и репутация компании. По сравнению с прошлым годом доля готовых к переезду петербуржцев уменьшилась с 43% до 40%.