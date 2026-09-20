Явка в Подмосковье на 12:00 составила 42,04%

В Московской области до 12:00 третьего дня голосования изъявили свою волю 42,04% избирателей. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

На избирательных участках проголосовали 36,03% граждан, системой дистанционного электронного голосования воспользовались 86,59%.

В 10:00 явка в регионе составляла 40,10% от общего числа избирателей.

В воскресенье 20 сентября стартовал третий и заключительный день выборов в Госдуму IX созыва. В федеральном бюллетене 10 партий, также половину из 450 парламентариев изберут по одномандатным округам.

Жители 11 регионов выбирают губернаторов, 39 — депутатов региональных парламентов. В 10 столицах регионов голосуют за должностных лиц муниципалитетов, в Подмосковье — за депутатов Мособлдумы.