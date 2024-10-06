Сегодня 15:12 Спецборт сел в Москве после сообщений о возвращении посла Антонова из США Фото: РИА «Новости»
Специальный борт приземлился в аэропорту «Внуково» после сообщений о завершении командировки посла в США Анатолия Антонова и планах по его вылету специальным рейсом в Россию. Об этом сообщил корреспондент
РИА «Новости».
Окончание работы Антонова в Соединенных Штатах подтвердили в МИД. Российское посольство также заявило, что ожидается вылет дипломата спецрейсом в столицу.
Ранее СМИ сообщили, что самолет с Антоновым на борту
вылетел 5 октября в 15:00 по местному времени (22:00 по московскому).
Дипломат работал в Вашингтоне с 21 августа 2017 года. В 1978 году Антонов окончил МГИМО, а перед командировкой в США в качестве посла трудился на должности замминистра иностранных дел России.
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