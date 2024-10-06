Спецборт сел в Москве после сообщений о возвращении посла Антонова из США

Специальный борт приземлился в аэропорту «Внуково» после сообщений о завершении командировки посла в США Анатолия Антонова и планах по его вылету специальным рейсом в Россию. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Окончание работы Антонова в Соединенных Штатах подтвердили в МИД. Российское посольство также заявило, что ожидается вылет дипломата спецрейсом в столицу.

Ранее СМИ сообщили, что самолет с Антоновым на борту вылетел 5 октября в 15:00 по местному времени (22:00 по московскому).

Дипломат работал в Вашингтоне с 21 августа 2017 года. В 1978 году Антонов окончил МГИМО, а перед командировкой в США в качестве посла трудился на должности замминистра иностранных дел России.