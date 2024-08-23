«Спасти детей от перешивания органов» Тысячи западных граждан захотели жить в России

Захарова: граждане стран НАТО стремятся получить ВНЖ и переехать в Россию

Фото: РИА «Новости»

Тысячи граждан из стран НАТО стремятся переехать в Россию на постоянное место жительства. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иностранцы обращаются в российские посольства для получения виз, ВНЖ и других документов. Это стремление связано с отсутствием семейных ценностей на Западе, отметила Захарова. Уехать стремятся простые добропорядочные граждане, не под санкциями и не «под какими-то трибуналами».

«Это добропорядочные граждане своих стран, у которых паспорта, квартиры, бизнесы. Но у них еще есть дети, которых они хотят спасти от переиначивания и перешивания половых органов», — подчеркнула дипломат.

Ужесточенные требования Латвии к продлению вида на жительство для россиян носят русофобский характер, заявила ранее Захарова. Власти страны грубейшим образом попирают основополагающие международно-правовые нормы, подчеркнула дипломат.

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