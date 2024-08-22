Требования Латвии к ВНЖ россиян назвали русофобскими

Ужесточенные требования Латвии к продлению вида на жительство для россиян носят русофобский характер. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, чьи слова привело РИА «Новости».

Для продления документа граждане России должны подтвердить знание латышского языка и заполнить анкету касательно отношения к специальной операции и Крыму.

«Они [латвийские власти] грубейшим образом попирают основополагающие международно-правовые нормы», — заявила Захарова.

Речь идет о Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и других.

Неонацистское руководство Латвии игнорирует мнение российской стороны и большинства членов международного сообщества, подчеркнула дипломат.

Накануне Захарова предупредила, что враждебные действия Латвии не повлияют на итоги спецоперации на Украине.