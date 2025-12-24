Совфед разрешил госучреждениям заготавливать древесину

Согласно закону, государственные учреждения, подведомственные исполнительным органам субъектов и занимающиеся охраной, восстановлением лесов и лесоустройством, получают право самостоятельно заготавливать древесину без привлечения сторонних подрядчиков. Речь идет о рубке спелых и перестойных лесных насаждений на землях лесного фонда в зонах освоения лесов, предусмотренных лесными планами регионов.

Перечень таких учреждений будет утверждаться должностным лицом субъекта по согласованию с Министерство природных ресурсов и экологии России. При этом правительство Российской Федерации получит право устанавливать порядок формирования и корректировки этого перечня, требования к учреждениям, а также правила их проверки в рамках федерального лесного контроля. Также определяются основания и процедура исключения организаций из списка.

Кроме того, сенаторы поддержали еще один закон — об увеличении штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг. Теперь для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штрафы составят от 50 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.