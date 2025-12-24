Совфед одобрил закон о повышении штрафов за навязывание услуг

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Сейчас размер наказания составляет от двух до четырех тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч — для юридических.

Закон увеличивает штраф за навязывание услуг от 50 до 150 тысяч рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и от 200 до 500 тысяч рублей — для юрлиц.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» предложили ввести административную ответственность за сталкинг и навязчивое преследование. Штрафы могут достигать до 20 тысяч рублей.