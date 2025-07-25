Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Об этом сообщил ТАСС .

За поиск экстремистских материалов, если его сочтут умышленным, россиян ждут штрафы от трех до пяти тысяч рублей.

За рекламу VPN штрафы планируются значительно большие: от 50 до 80 тысяч для граждан, от 80 до 150 — для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч — для юридических.

Ранее президент Владимир Путин задал вопрос главе Минцифры Максуту Шадаеву, как, в его представлении, должен работать этот закон. Шадаев ответил, что для рядовых пользователей он не будет нести риска, поскольку правоохранителям необходимо будет доказать: нарушитель заведомо знал, что искомый материал находится в перечне экстремистских.