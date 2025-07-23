Путину объяснили, как будет работать закон о штрафах за поиск экстремистской информации
Президент России Владимир Путин спросил главу Минцифры Максута Шадаева, как будет работать закон о штрафах за поиск экстремистских данных. Видео опубликовал Telegram-канал Кремля.
«Как вы предполагаете, как на практике это должно функционировать?» — спросил глава государства.
Министр в ответ пояснил: правоохранители должны будут доказать, что пользователь знал заранее, что материал присутствует в реестре экстремистского контента.
По словам Шадаева, для рядовых пользователей нововведения не будут нести риска.
До этого главу Минцифры пригласили в Госдуму, чтобы он дал разъяснения по законопроекту о поиске экстремистской информации.