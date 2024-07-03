Дума и Совфед приостановили работу делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ

Дума и Совфед приняли постановление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

Постановление о приостановке участия России в работе Парламентской Ассамблеи ОБСЕ получил одобрение Совета Федерации. На время прекращения участия в организации страна также прекратит оплату взносов. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.

В итоговом заявлении сенаторы и депутаты подчеркнули, что на период прекращения работы все изменения в правилах работы Ассамблеи, несущие ущерб российской делегации, станут юридически ничтожными.

Новая сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ пройдет с 29 июня по 3 июля в Бухаресте.

Причиной приостановки участия российской делегации в заседании стал отказ Румынии в предоставлении виз. В качестве причины власти Европейской страны назвали ситуацию на Украине.

Российские парламентарии назвали это решение дискриминационным и подчеркнули, что подобная русофобия и неготовность к предметной дискуссии подтвердили деградацию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в качестве механизма взаимодействия между странами.

«Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального собрания <...> в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов Российской Федерации в бюджет ПА ОБСЕ», — указали в тексте документа.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров 19 июня выступил с предложением о приостановке работы российской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. Он подчеркнул, что идею уже поддержали в профильном комитете Госдумы.

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко согласилась с идеей и поручила подготовить постановление о приостановке участия российских парламентариев в Ассамблее ОБСЕ.